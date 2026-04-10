Négociation DHL Group - DHL CFD
À propos de Deutsche Post AG
Deutsche Post AG est un fournisseur de services postaux basé en Allemagne. La Société opère à travers quatre segments opérationnels : Post - eCommerce - Colis, Express, Expédition globale & fret et Chaîne d'approvisionnement. Le segment Post - eCommerce - Colis traite le courrier domestique et international et fournit un marketing de dialogue, des services de distribution de presse à l 'échelle nationale et tous les services électroniques associés à la livraison du courrier. Le segment Express propose des services de messagerie et express aux entreprises et aux particuliers. Le segment Expédition globale et fret comprend le transport de marchandises par chemin de fer, route, air et mer. Le segment de la Chaîne d'approvisionnement se concentre sur la livraison de solutions logistiques personnalisées, y compris l'entreposage, le transport et les services à valeur ajoutée.
- IndustrieAir Freight / Courier Services
- AdresseCharles-de-Gaulle-Strasse 20, BONN, Germany (DEU)
- Employés592263
- CEOFrank Appel