Négociation CRH PLC - GBP - CRHl CFD
À propos de CRH PLC
CRH PLC est une société basée en Irlande, qui exploite une entreprise de matériaux de construction en Amérique du Nord et en Europe. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : Americas Materials, Europe Materials et Building Products. Son segment Americas Materials est engagé dans la production et la vente de granulats, d'asphalte, de ciment et de produits de béton prêt à l'emploi et fournit des services de revêtement d'asphalte aux États-Unis (É.-U.) et au Canada. Le segment Europe Materials est engagé dans la fabrication et la fourniture de ciment, de chaux, de granulats, de béton prêt à l'emploi et préfabriqué et de produits d'asphalte, ainsi que de services de pavage et de construction. Elle opère en Europe occidentale, centrale et orientale ainsi qu'aux Philippines en Asie. Le secteur Produits de construction de la Société comprend des entreprises opérant dans un portefeuille de plates-formes liées aux produits de construction, notamment des produits architecturaux, des produits d'infrastructure, des accessoires de construction et l'enveloppe du bâtiment.
- IndustrieConstruction Materials
- AdresseBelgard Castle Clondalkin, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés77446
- CEOAlbert Manifold