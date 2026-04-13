Négociation Coterra Energy Inc - CTRA CFD
À propos de Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc, anciennement Cabot Oil & Gas Corporation, est une société énergétique. Le portefeuille de la société comprend le bassin permien, les schistes de Marcellus et le bassin d'Anadarko. Le bassin permien est le bassin producteur de pétrole et de gaz des États-Unis, situé dans la région du bassin du Delaware qui s'étend de l'ouest du Texas au sud-est du Nouveau-Mexique. Le bassin permien couvre plus de 234 000 acres et se concentre sur le développement du Upper Wolfcamp, de Bone Spring et d'Avalon. Les propriétés du schiste de Marcellus sont principalement situées dans le comté de Susquehanna, en Pennsylvanie, où la société détient environ 175 000 acres dans la fenêtre de gaz sec de la zone. Dans le bassin d'Anadarko, la société détient environ 189 000 acres, qui se concentrent sur le schiste de Woodford et le schiste de Meramec dans l'ouest de l'Oklahoma.