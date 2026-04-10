Négociation Boliden AB - BOLs CFD
À propos de Boliden AB
Boliden AB est une société mère du groupe Boliden basée en Suède, dont les principales opérations concernent l'extraction et la production de métaux et les activités connexes. Les activités du Groupe s'articulent autour de deux segments: les Activités de Fonderies et les Zones d'Activités Minières. Les Activités de Fonderies sont responsables de la vente des produits des fonderies et gèrent l'ensemble des flux de matières premières entre les mines, les fonderies et les clients du Groupe; les Activités de Fonderies comprennent principalement la production de fonderies de zinc et de cuivre, ainsi que le recyclage du plomb. Les Zones d'Activités Minières comprennent les opérations des mines en Suède, en Norvège, en Irlande et en Finlande. Les mines produisent des concentrés de zinc, de cuivre et de plomb à teneur variable en or et en argent; il est également responsable des ventes de concentrés minés. Les principaux marchés du Groupe sont l'Allemagne, la région nordique et le Royaume-Uni.
- IndustrieMining / Metals - Specialty
- AdresseKlarabergsviadukten 90, Box 44, STOCKHOLM, Sweden (SWE)
- Employés6167
- CEOMikael Staffas