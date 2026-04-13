Négociation Avis Budget Group, Inc. - CAR CFD

À propos de Avis Budget Group, Inc.

Avis Budget Group Inc. est un fournisseur de services de location de véhicules et de partage de voitures. Les secteurs de la société comprennent les Amériques et l'international. Le secteur Amériques fournit et concède sous licence les marques de la société à des tiers pour la location de véhicules et de produits et services auxiliaires en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, et exploite l'activité de partage de voitures de la société sur les marchés. Le segment International fournit et concède sous licence les marques de la société à des tiers pour la location de véhicules et de produits et services auxiliaires en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Australasie, et exploite l'activité d'autopartage de la société sur certains de ces marchés. La Société offre une variété de véhicules dans sa flotte de location, y compris des voitures de luxe, des véhicules à usage spécialisé et des véhicules commerciaux légers. La société opère à travers trois marques de solutions de mobilité, telles que Avis, Budget et Zipcar, ainsi que plusieurs autres marques sur leurs marchés respectifs.