Meilleures actions à dividendes pour les traders
Découvrez ce que sont les actions à dividendes, comment utiliser la formule de rendement du dividende, comment les principales actions à dividendes se classent selon des indicateurs clés, et plus encore.
Que sont les actions à dividendes ?
Les actions à dividendes sont des titres de sociétés cotées en bourse qui distribuent régulièrement une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces versements peuvent compléter les éventuelles plus-values liées à la hausse du cours des actions.
Les dividendes sont généralement versés sur une base trimestrielle, mensuelle, semestrielle ou annuelle, selon la région et la politique de l’entreprise. La pratique de verser des dividendes remonte à plusieurs siècles et sert d’incitation pour les actionnaires à conserver leurs actions sur le long terme.
Vous avez peut-être entendu parler du terme « dividend aristocrats ». Il s'agit d'entreprises composant l'indice S&P 500 qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 années consécutives et satisfont à des critères d'inclusion spécifiques. Parmi les exemples bien connus figurent Coca-Cola (KO) et McDonald's (MCD).
Comment trouver les « meilleurs » dividendes en bourse
Trouver les « meilleurs » actions à dividendes ne se résume pas à rechercher les rendements les plus élevés. Les traders prennent souvent en compte plusieurs facteurs pour évaluer la pérennité et le potentiel de croissance des versements de dividendes, tels que :
- Le rendement du dividende correspond au dividende annuel versé divisé par le cours de l’action, exprimé en pourcentage. Un rendement élevé peut sembler attractif, mais restez prudent : un rendement excessivement élevé peut indiquer une entreprise en difficulté ou un cours de l’action qui a fortement chuté. Recherchez des rendements qui équilibrent revenus et potentiel de croissance.
- Le taux de distribution mesure la part des bénéfices versée sous forme de dividendes. Bien qu’un taux de distribution compris entre 30 % et 60 % soit souvent considéré comme sain, la fourchette idéale dépend du secteur d’activité. Par exemple, les FPI (fonds de placement immobilier) peuvent maintenir des taux plus élevés en raison de leur modèle économique, et peuvent être influencés par les taux d’intérêt des banques centrales.
-
La croissance du dividende correspond au rythme auquel le montant des dividendes versés augmente au fil du temps. Des hausses régulières témoignent de la bonne santé financière et de la rentabilité à long terme d’une entreprise. Par exemple, les "Dividend Aristocrats" sont des entreprises de l'US 500 qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives.
-
Le secteur d’activité et la stabilité: certains secteurs, comme les services aux collectivités, les biens de consommation de base et l’immobilier, ont tendance à offrir des dividendes plus stables grâce à des flux de trésorerie prévisibles. Les notes de crédit attribuées par des agences comme Fitch Ratings ou Moody’s peuvent donner un aperçu de la stabilité financière d’une entreprise. Les traders peuvent également consulter l’historique des dividendes sur des sites comme Morningstar.
-
La date de détachement du dividende: les actionnaires ont droit au prochain versement de dividende s’ils détiennent les actions avant la date de détachement. Ceux qui visent des gains rapides devraient surveiller cette date de près.
La valeur et la stabilité financière des actions à dividendes peuvent évoluer avec le temps. Effectuez toujours vos propres recherches et votre analyse technique, en vous appuyant sur des sources récentes, fiables, qualifiées et vérifiées – telles que des analyses indépendantes, des dépôts auprès de la SEC ou des rapports de résultats d’entreprise.
Apprenez-en plus sur les dividendes et leur fonctionnement – lisez notre guide des dividendes pour les traders.
Top 10 des meilleures actions à dividendes
Voici 10 des meilleures actions à dividende globales du marché boursier américain, en date de décembre 2024 – sélectionnées en fonction du rendement, du taux de distribution, de la croissance du dividende, des dates de détachement, du secteur d’activité et de la stabilité :
|
#
|
Action
|
Secteur
|
Rendement du dividende sur 12 mois glissants*
|
Taux de distribution
|
1
|
Exxon Mobil (XOM)
|
Énergie
|
3,4 %
|
47,32 %
|
2
|
Johnson & Johnson (JNJ)
|
Santé
|
3,28 %
|
79,93 %
|
3
|
Verizon Communications (VZ)
|
Télécommunications
|
6,31 %
|
115,69 %
|
4
|
Procter and Gamble (PG)
|
Télécommunications
|
2,32 %
|
67,14%
|
5
|
Medtronic (MDT)
|
Santé
|
3,31 %
|
85,02 %
|
6
|
Comcast (CMCSA)
|
Télécommunications
|
3,12 %
|
32,88 %
|
7
|
PepsiCo (PEP)
|
Boissons non alcoolisées
|
3,34 %
|
77,29 %
|
8
|
Altria (MO)
|
Tabac
|
7,09 %
|
66,89 %
|
9
|
Dow (DOW)
|
Production chimique
|
6,55 %
|
186,67 %
|
10
|
Chevron (CVX)
|
Énergie
|
4,15 %
|
70,33 %
*Le rendement du dividende rétroactif représente le total des distributions (gains en capital, dividendes et intérêts) versé par action au cours des 12 derniers mois, exprimé en pourcentage du cours de clôture du mois précédent.
1 ExxonMobil (XOM)
ExxonMobil est un Dividend Aristocrat dans le secteur de l’énergie (pétrole et gaz), offrant des performances constantes, comme en témoigne son rendement du dividende rétroactif de 3,4 % et son ratio de distribution de 47,32 %. Réputée pour sa résilience en période de volatilité des marchés, ExxonMobil a augmenté ses dividendes de façon constante depuis plus de 40 ans, soutenue par des activités solides en amont et en aval.
2 Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson, autre Dividend Aristocrat, a augmenté ses paiements de dividendes depuis plus de 60 ans.Avec un rendement du dividende rétroactif de 3,28 % et un ratio de distribution proche de 80 %, ce géant de la santé est considéré comme financièrement stable et fiable. Ses innovations dans les dispositifs médicaux et les avancées pharmaceutiques complètent ses marques en vente libre, telles que Tylenol et Benadryl.
3 Verizon Communications (VZ)
Verizon est un géant des télécommunications, offrant un rendement élevé d’environ 6,31 % avec un ratio de distribution de 115 %. En tant que deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde, Verizon bénéficie de son infrastructure étendue et de flux de trésorerie réguliers, soutenus par la demande croissante en services haut débit et 5G.
4 Procter & Gamble (PG)
Actif dans le secteur des biens de consommation de base, Procter & Gamble jouit d'une solide réputation en matière de croissance des dividendes, avec un rendement du dividende rétroactif de 2,32 % et un ratio de distribution de 67,14 %. Réputée pour ses marques mondiales comme Tide, Pampers et Gillette, P&G affiche une longue histoire de croissance des dividendes.
5 Medtronic (MDT)
Leader dans les sciences de la vie, Medtronic affiche un solide historique de dividendes, comme en témoigne son rendement du dividende rétroactif de 3,31 % et un ratio de distribution de 85,02 %. L’entreprise est connue pour ses dispositifs médicaux en cardiologie et dans la gestion du diabète, contribuant à la croissance des dividendes.
6 Comcast (CMCSA)
Ce géant des médias et des télécommunications offre un rendement du dividende rétroactif d’environ 3,12 % et un ratio de distribution de 32,88 %. Avec des activités diversifiées couvrant le haut débit, le streaming et la production cinématographique (propriétaire de NBC et Universal Studios), Comcast offre des rendements réguliers aux actionnaires.
7 PepsiCo Inc. (PEP)
La domination mondiale de PepsiCo dans l’industrie des boissons non alcoolisées et des snacks soutient son rendement du dividende rétroactif de 3,34 % et son ratio de distribution de 77,29 %. Sa gamme de produits bien diversifiée – et la solidité de ses marques en font un choix fiable pour les traders axés sur la croissance des dividendes à long terme.
8 Altria (MO)
Avec un rendement du dividende rétroactif de 7,09 %, Altria est un choix privilégié dans le secteur du tabac, et son ratio de distribution de 66,89 % témoigne de sa volonté de récompenser les actionnaires. Malgré des défis tels que la pression réglementaire, l’entreprise continue d’innover, notamment avec diverses opportunités dans le tabac sans fumée et le cannabis.
9 Dow (DOW)
Cette entreprise spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux affiche un ratio de distribution d’environ 186,67 % et un rendement du dividende rétroactif de 6,55 %.La position solide de Dow dans les industries essentielles, ses plus de 125 ans d’expérience et son engagement envers la rémunération des actionnaires en font une action à dividendes attrayante pour ceux qui souhaitent s’exposer au secteur industriel.
10 Chevron Corp. (CVX)
Chevron, autre géant de l’énergie, clôt cette liste avec un rendement du dividende rétroactif de 4,15 % et un ratio de distribution proche de 55 %. Ses opérations intégrées tout au long de la chaîne de valeur de l’énergie et sa gestion financière prudente garantissent des paiements de dividendes réguliers, même en période de conditions économiques difficiles.
Découvrez le trading d’actions sur les titres à dividendes et bien plus encore – consultez notre guide complet du trading d’actions.
FAQ
Qu'est-ce qu'un « dividend aristocrat » ?
Un Dividend Aristocrat est une action de l’US 500 qui a augmenté ses paiements de dividendes chaque année pendant au moins 25 années consécutives. Ces actions sont généralement des entreprises de grande taille et stables comme Coca-Cola (KO) et McDonald's (MCD), reconnues pour leur solide santé financière et leur engagement à récompenser les actionnaires.
Quelles sont les meilleures actions à dividendes à trader ?
Les meilleures actions à dividendes pour les traders combinent souvent des rendements élevés avec de la stabilité et un potentiel de croissance. Des actions comme Chevron (CVX) et Altria (MO) offrent des rendements attractifs, tandis que les Dividend Aristocrats comme ExxonMobil (XOM) et Johnson & Johnson (JNJ) proposent des dividendes fiables avec un historique d’augmentations régulières*. La proposition de valeur de ces actions peut évoluer avec le temps, il est donc recommandé aux traders de se référer aux données les plus récentes avant de trader.
*Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
Comment commencer à trader des actions à dividendes via les CFD ?
Pour trader des actions à dividendes via un contrat sur différence (CFD), vous devez ouvrir un compte auprès d’une plateforme de trading comme Capital.com. Les CFD vous permettent de spéculer sur les mouvements de cours des actions sans posséder l’actif sous-jacent, offrant une flexibilité pour les stratégies de trading à court terme.
Gardez à l’esprit que détenir une position longue en CFD pendant la date de détachement du dividende vous donne droit à un ajustement de dividende, mais il est important de noter que cet ajustement ne constitue pas un paiement de dividende traditionnel. Par conséquent, concentrez-vous sur l’activité des cours et utilisez les outils de gestion des risques.