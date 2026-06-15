Matières premières en baisse

AccueilLes marchésMatières premièresMatières premières en baisse
Les matières premières désignent des ressources brutes ou des produits agricoles qui sont achetés et vendus soit physiquement, soit via des dérivés tels que les CFD. Les métaux fréquemment tradés incluent l’or, le cuivre et l’argent, tandis que les énergies couramment tradées sont le gaz naturel et le pétrole brut. Quelle que soit la catégorie, les cours des matières premières peuvent être dictés par des facteurs d’offre et de demande, incluant la demande industrielle, les événements géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Il est donc important de suivre ces facteurs pour ceux qui tradent ces marchés.
Les matières premières peuvent être classées dans les catégories alimentation, métaux et énergie.Les principales matières premières agricoles incluent le blé, le maïs, le café et le sucre, tandis que les métaux importants tradés à l’échelle mondiale comprennent l’or, l’argent et le cuivre. Par ailleurs, des énergies comme le gaz naturel, le pétrole brut et le fioul de chauffage sont largement tradées via des dérivés en raison de leur liquidité, de leur volatilité potentielle et de leur possible corrélation de cours avec certains autres marchés.
Vous pouvez investir dans les matières premières en achetant et en détenant des actifs physiques tels que l’or dans l’espoir qu’ils prennent de la valeur et que vous en tiriez un profit. Cela peut se faire par des moyens traditionnels comme un courtier en bourse, ou en utilisant une plateforme en ligne pour acheter et vendre des actifs. Vous pouvez également trader les marchés de matières premières en prenant position sur un dérivé tel qu’un CFD. Ainsi vous pouvez effectuer des trades avec effet de levier sur le cours sous-jacent de l’actif, à la hausse comme à la baisse. Cela signifie que vous ne possédez pas directement l’actif, et vous pouvez trader sur marge, ce qui vous permet d’avoir une exposition à une position importante avec un faible investissement initial. Le trading avec effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes, et s'avère donc risqué.
Les trois principales bourses mondiales de matières premières incluent le CME Group, qui propose le trading de matières premières telles que le maïs, le soja et le blé, ainsi que d’actifs énergétiques comme le pétrole brut et le gaz naturel. L’Intercontinental Exchange est un opérateur mondial de bourses et de chambres de compensation. Le London Metal Exchange est connu pour une gamme de métaux de base incluant l’aluminium, le cuivre, le plomb et le nickel. Toutes ces institutions jouent un rôle clé en facilitant le trading de matières premières physiques et de contrats dérivés, et en permettant la couverture et la spéculation sur une vaste gamme de marchés de matières premières.