Les matières premières les plus volatiles

Qu'est-ce que la volatilité d'une matière première ?

La volatilité d'une matière première fait référence à l'ampleur des fluctuations de prix qu'elle subit sur une période donnée. La forte volatilité des matières premières peut résulter de plusieurs facteurs, notamment les variations de l'offre et de la demande, les événements géopolitiques, la spéculation sur les marchés et les cycles saisonniers.

Par exemple, les matières premières agricoles peuvent connaître de la volatilité en raison de conditions météorologiques affectant les rendements des récoltes, tandis que les prix du pétrole peuvent fluctuer fortement en raison de l'instabilité politique dans les régions productrices de pétrole ou des changements dans la politique énergétique.

Les traders surveillent de près la volatilité car elle affecte à la fois le risque et le rendement potentiel de leurs trades.