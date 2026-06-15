Quelle est la matière première la plus échangée dans le monde ?

La matière première la plus tradée au monde est le pétrole brut, reconnu pour son rôle central sur les marchés énergétiques mondiaux. Le volume élevé de transactions de cette matière première s'explique par son importance cruciale pour alimenter les industries, les transports et la production d'électricité.Cela rend le prix du pétrole brut très sensible aux événements géopolitiques, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux changements de politique énergétique. Les traders et les analystes suivent de près les prix du pétrole brut, car ils peuvent avoir un impact considérable sur les secteurs économiques à l'échelle mondiale.

En utilisant les CFD, vous pouvez trader le prix du prétrole brut US (également connu sous le nom de 'West Texas Intermediate') et le pétrole Brent (extrait de la mer du Nord) avec Capital.com. En tant que produit dérivé, les CFD vous permettent de spéculer sur une hausse ou une baisse du cours du pétrole, sans avoir à acheter ou vendre physiquement des barils de pétrole.

Les CFD peuvent s'avérer un outil utile et pratique pour ajouter du pétrole à votre portefeuille. Les CFD vous offrent également un accès au levier, ce qui vous permet de prendre une position plus importante que votre dépôt initial (ou "marge"). Cela peut entraîner des pertes et des gains importants et rapides, il est donc essentiel de comprendre ces produits complexes et à haut risque avant de trader.Pourquoi ne pas commencer avec notre guide du trading de CFD ?