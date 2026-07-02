Operar Williams - WMB

Sobre Williams Companies Inc

The Williams Companies, Inc. es una empresa de infraestructuras energéticas. Los segmentos de la compañía incluyen Transmisión y Golfo de México, Northeast G&P y West. Transmisión y Golfo de México comprende sus gasoductos interestatales de gas natural, Transco y Northwest Pipeline, así como los activos de recogida y procesamiento de gas natural y de manipulación y transporte de la producción de crudo en la región de la Costa del Golfo. Northeast G&P comprende sus actividades de recogida, procesamiento y fraccionamiento en la región de Marcellus Shale, principalmente en Pensilvania, Nueva York y la región de Utica Shale del este de Ohio. El Oeste comprende sus operaciones de recogida, procesamiento y tratamiento de gas en la región de las Montañas Rocosas de Colorado y Wyoming, la región de Barnett Shale del centro-norte de Texas, la región de Eagle Ford Shale del sur de Texas, la región de Haynesville Shale del noroeste de Luisiana y la región del Mid-Continent.

El precio actual de la acción Williams en tiempo real es 72.16 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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