Operar American Tower - AMT CFD

Sobre American Tower Corp

American Tower Corporation (ATC) es una sociedad matriz. La Compañía opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), que posee, opera y desarrolla bienes raíces de comunicaciones multiusuario. Los segmentos de ATC incluyen propiedad de EE. UU., Propiedad de Asia, propiedad de EMEA, propiedad de América Latina, servicios y otros. Su negocio principal son las operaciones de propiedad, que incluyen el arrendamiento de espacio en sitios de comunicaciones a proveedores de servicios inalámbricos, compañías de transmisión de radio y televisión, proveedores de datos inalámbricos, agencias gubernamentales y municipalidades, y arrendatarios en varias otras industrias. Su segmento de propiedad de EE. UU. Incluye operaciones en los Estados Unidos. Su segmento de propiedad de Asia incluye operaciones en India. El segmento inmobiliario de EMEA incluye operaciones en Alemania, Ghana, Nigeria, Sudáfrica y Uganda. El segmento inmobiliario de América Latina incluye operaciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Su segmento de Servicios ofrece servicios relacionados con rascacielos en los Estados Unidos.

El precio actual de la acción American Tower en tiempo real es 178.73 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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