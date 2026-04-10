Operar Sodexo - SWfr CFD

Sobre Sodexo SA

Sodexo SA es una empresa de servicios con sede en Francia. Opera a través de tres segmentos principales: Servicios in situ, Servicios de Beneficios y Recompensas y Servicios Personales y Domésticos. On-site Services ofrece servicios personalizados in situ, como servicios de alimentación, diseño de lugares de trabajo, esterilización de dispositivos médicos, servicios de recepción y limpieza a los sectores de Empresas y Administraciones, Sanidad y Tercera Edad y Educación. Los Servicios de Beneficios y Recompensas proporcionan servicios personalizados a los clientes empresariales para mejorar el compromiso, el reconocimiento, la conciliación de la vida laboral y personal, la gestión de viajes y gastos, la salud y el bienestar. Personal & Home Services cubre tres áreas: servicios de guardería, diseñados para cuidar a los más pequeños; servicios de conserjería, para mejorar el desarrollo y el bienestar de los empleados de los clientes en el lugar de trabajo; servicios de atención domiciliaria para personas mayores y adultos que quieren mantener su independencia mientras disfrutan de la comodidad de su hogar. Su actividad es global.

El precio actual de la acción Sodexo en tiempo real es 40.15 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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