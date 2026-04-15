Operar Redwood Trust, Inc. - RWT CFD

Sobre Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. es una empresa de financiación especializada centrada en las áreas de crédito a la vivienda. La empresa opera a través de tres segmentos: Banca Hipotecaria Residencial, Banca Hipotecaria para Empresas y Cartera de Inversión. El segmento de Banca Hipotecaria Residencial consiste en un conducto de préstamos hipotecarios que adquiere préstamos residenciales de terceros originadores para su posterior venta, titulización a través de su programa de titulización de etiqueta privada Sequoia, o transferencia a su cartera de inversiones. El segmento de la banca hipotecaria con fines empresariales consiste en una plataforma que origina y adquiere préstamos con fines empresariales para su posterior titulización, venta o transferencia a su cartera de inversiones. El segmento de la cartera de inversiones consiste en inversiones obtenidas a través de sus operaciones de banca hipotecaria con fines empresariales y residenciales. además, invierte en empresas en fase inicial, que están alineadas con su negocio en los sectores de préstamos, inmobiliario y de tecnología financiera.

El precio actual de la acción Redwood Trust, Inc. en tiempo real es 6.04 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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