Operar Textron - TXT CFD

Sobre Textron Inc.

TEXTRON INC. es una compañía multisectorial dedicada a negocios de aeronaves, defensa, industria y finanzas para proporcionar a los clientes productos y servicios en todo el mundo. La Compañía opera a través de cinco segmentos: Aviación Textron, Bell, Sistemas Textron, Industrial y Finanzas. El segmento de Aviación Textron se dedica a la aviación general. El segmento Bell suministra helicópteros militares y apoyo al Gobierno de los Estados Unidos y a clientes militares fuera de los Estados Unidos. El segmento Sistemas Textron es un proveedor para los mercados de defensa, aeroespacial y aviación general. El segmento Industrial diseña y fabrica una gama de productos dentro de tres líneas de productos: sistemas de combustible y componentes funcionales, y vehículos y equipos especializados. El segmento de Finanzas es un negocio de finanzas comerciales que consiste en Textron Financial Corporation (TFC) y sus subsidiarias.

El precio actual de la acción Textron en tiempo real es 90.13 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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