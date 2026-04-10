Operar Schneider Electric Se - SUp CFD

Sobre Schneider Electric SE

Schneider Electric SE es una empresa con sede en Francia que se especializa en distribución de electricidad, gestión de automatización y produce componentes de instalación para la gestión de energía. La Compañía cuenta con cinco divisiones organizadas por negocios: Energía e Infraestructura, que incluye medio y bajo voltaje, sistemas de instalación y control, energías renovables e incluye segmentos de clientes en servicios públicos, marinos, residenciales y de petróleo y gas; Industria, que incluye automatización y control que incluye el tratamiento de agua y minería, minerales y metales; Edificios que incluyen automatización de edificios y seguridad, cuyos clientes son hoteles, hospitales, edificios de oficinas y comercios; Centro y Redes de Datos, y Residencial, que se dedica a soluciones para ahorrar facturas de electricidad mediante la combinación de funciones de control de iluminación y calefacción. Opera a través de Luminous Power Technologies Pvt Ltd y Asco Power Technologies.

El precio actual de la acción Schneider Electric Se en tiempo real es 260.63 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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