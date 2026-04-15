Operar Pultegroup - PHM CFD

Sobre PulteGroup, Inc.

PULTEGROUP, INC. es una constructora que opera en los Estados Unidos. La empresa, a través de Pulte Mortgage LLC, se dedica a operaciones bancarias de hipoteca y a operaciones de título. Las filiales de la compañía también participan en el negocio de la construcción. La compañía opera a través de los segmentos construcción de viviendas y servicios financieros. El negocio de la construcción de viviendas de la compañía incluye la adquisición y desarrollo de tierras principalmente con fines residenciales dentro de los Estados Unidos y la construcción de viviendas en ese terreno. Las marcas de la compañía incluyen Pulte Homes, Del Webb y Centex. La empresa, a través de sus marcas, ofrece una gama de diseños, que incluyen dúplex, condominios, casas unifamiliares y viviendas en serie. Su segmento de operaciones de construcción de viviendas opera a través de seis segmentos geográficos: Noreste, sudeste, Florida, zona central, Texas y oeste. La empresa realiza sus operaciones de servicios financieros, que incluyen operaciones de hipoteca y títulos, a través de Pulte Mortgage LLC y otras filiales.

El precio actual de la acción Pultegroup en tiempo real es 120.8 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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