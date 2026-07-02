Operar Watts Water Technologies Inc - WTS

Sobre Watts Water Technologies Inc

WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. es un proveedor de productos y soluciones que administran y conservan el flujo de fluidos y energía dentro, a través y fuera de los edificios en los mercados residenciales y comerciales. La Compañía, a través de su subsidiaria, Watts Regulator Co., se dedica a la fabricación de productos y sistemas centrados en el control, la conservación y la calidad del agua y la seguridad de las personas que la utilizan. Sus segmentos incluyen América, Medio Oriente y África y Asia-Pacífico. Sus cuatro líneas de productos incluyen: productos de control de flujo residencial y comercial, que incluyen productos para aplicaciones de plomería y agua caliente; Calefacción, ventilación y aire acondicionado y productos de gas, que incluyen calderas, calentadores de agua y soluciones de calefacción; Productos de drenaje y reutilización del agua, que incluyen productos de drenaje y soluciones de recolección de agua de lluvia diseñadas por ingeniería genética, y Productos de calidad del agua, que incluyen sistemas de filtración, acondicionamiento y prevención de incrustaciones en el punto de uso y en el punto de entrada.

El precio actual de la acción Watts Water Technologies Inc en tiempo real es 372.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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