Operar Barrick Mining Corp - B CFD

Sobre Barrick Gold Corp

BARRICK GOLD CORPORATION es una empresa minera dedicada a la extracción de oro. La Empresa se dedica principalmente a la producción y venta de oro y cobre, además de actividades relacionadas como exploración y desarrollo de minas. Los segmentos de la Empresa incluyen Barrick Nevada, Golden Sunlight, Hemlo, Jabal Sayid, Kalgoorlie, Lagunas Norte, Lumwana, Porgera, Pueblo Viejo, Turquoise Ridge, Veladero y Zaldivar. Pueblo Viejo, Lagunas Norte, Veladero y Turquoise Ridge son sus minas de oro individuales. La Empresa, a través de su sucursal Acacia, tiene minas de oro y propiedades para exploración en África. Porgera y Kalgoorlie son minas de oro. Zaldivar y Lumwana son minas de cobre. El proyecto Pascua-Lama está localizado en la frontera entre Chile y Argentina. La Empresa tiene un número de minas productoras de oro que están localizadas en Canadá, los Estados Unidos, Perú, Argentina, Australia y República Dominicana.

El precio actual de la acción Barrick Mining Corp en tiempo real es 43.65 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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