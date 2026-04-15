Operar ESS Tech, Inc. - GWH CFD

Sobre ESS Tech Inc

ESS Tech, Inc., anteriormente ACON S2 Acquisition Corp., es una empresa de almacenamiento de energía de larga duración especializada en la tecnología de baterías de flujo de hierro. La empresa diseña y produce baterías de larga duración que utilizan materiales que abundan en la tierra. Sus baterías proporcionan flexibilidad a los operadores de la red y garantía de energía a los clientes comerciales e industriales. Su tecnología permite el suministro de energía, la duración y el ciclo de vida en una única plataforma de baterías que se compara favorablemente con las baterías de iones de litio. Utilizando su tecnología de baterías de flujo de hierro, la empresa está desarrollando dos productos, como Energy Warehouse y Energy Center. El Almacén de Energía ofrece un almacenamiento de energía que va de 50 kilovatios (kW) a 90 kW y duraciones de cuatro a 12 horas. Los Almacenes Energéticos se despliegan en unidades de contenedores de transporte, lo que permite un sistema "llave en mano" que puede instalarse fácilmente en las instalaciones del cliente. El Centro de Energía ofrece una gama de configuraciones personalizables y se instala para satisfacer las necesidades de potencia, energía y duración de los clientes.

El precio actual de la acción ESS Tech, Inc. en tiempo real es 1.13 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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