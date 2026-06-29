Operar Lear - LEA

Sobre Lear Corporation

LEAR CORPORATION es un proveedor de la industria automotriz mundial. La compañía se dedica a suministrar asientos, sistemas de distribución eléctrica y módulos electrónicos, así como los subsistemas componentes y software relacionados, para los fabricantes de automóviles. La compañía opera a través de dos segmentos: productos eléctricos y asientos. El segmento de asientos consiste en el diseño, desarrollo, ingeniería, montaje y entrega de sistemas de asientos, así como el diseño, desarrollo, ingeniería y fabricación de componentes de asientos, que incluyen fundas para asiento y materiales superficiales. El segmento de productos eléctricos consiste en el diseño, desarrollo, ingeniería y fabricación de sistemas de distribución eléctrica que envían señales eléctricas y administran la energía eléctrica en un vehículo. Tiene más de 240 instalaciones de fabricación, ingeniería y administración en aproximadamente 40 países. Además, cuenta con contenido automotriz para más de 350 vehículos de marca de todo el mundo.

El precio actual de la acción Lear en tiempo real es 136.69 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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