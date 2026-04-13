Operar BXP Inc - BXP CFD

Sobre Boston Properties, Inc.

Boston Properties, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado. La empresa desarrolla, posee y gestiona principalmente inmuebles de oficinas de clase A en Estados Unidos. Sus segmentos por área geográfica son Boston, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Seattle y Washington, Distrito de Columbia. Sus segmentos por tipo de propiedad incluyen oficinas, residencias y hoteles. La empresa era propietaria o tenía intereses en aproximadamente 201 propiedades inmobiliarias comerciales, con un total de aproximadamente 52,8 millones de pies cuadrados netos alquilables, principalmente de oficinas de clase A, incluyendo nueve propiedades en construcción/recreación con un total de aproximadamente 3,4 millones de pies cuadrados netos alquilables. Las propiedades de la Compañía consisten en 182 propiedades de oficinas (incluyendo nueve propiedades en construcción/revelación); un hotel; 12 propiedades comerciales, seis propiedades residenciales y un hotel. Su base de inquilinos incluye sectores, tecnología y medios de comunicación, servicios jurídicos y ciencias de la vida.

El precio actual de la acción BXP Inc en tiempo real es 52.91 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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