Operar FMC - FMC CFD

Sobre FMC Corp

FMC Corporation es una empresa de ciencias agrícolas que ofrece soluciones a los agricultores con una cartera de productos impulsada por una línea de descubrimiento y desarrollo impulsada por el mercado en la protección de cultivos, la mejora de cultivos y la gestión profesional de plagas y césped. La empresa desarrolla, comercializa y vende tres clases de productos químicos para la protección de cultivos (insecticidas, herbicidas y fungicidas), así como productos biológicos, nutrición de cultivos y tratamiento de semillas. Estos productos se utilizan en la agricultura para mejorar el rendimiento de los cultivos mediante el control de insectos, malas hierbas y enfermedades, así como en los mercados no agrícolas para el control de plagas. Sus tecnologías avanzadas incluyen productos de control de insectos basados en los ingredientes activos Rynaxypyr y Cyazypyr; herbicidas de las marcas Authority, Boral, Centium, Command y Gamit; el ingrediente herbicida activo Isoflex; insecticidas de las marcas Talstar y Hero; y fungicidas basados en el flutriafol. Su cartera también incluye la inteligencia agrícola Arc y productos biológicos como los bionematicidas Quartzo y Presence.

El precio actual de la acción FMC en tiempo real es 17.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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