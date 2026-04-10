Operar Big Yellow Group PLC - BYG CFD

Sobre Big Yellow Group plc

Big Yellow Group PLC es una empresa con sede en el Reino Unido, que se dedica a la prestación de servicios de autoalmacenamiento y servicios relacionados. La empresa ofrece servicios de autoalmacenamiento seguros y modernos para hogares y empresas. La compañía opera una plataforma de aproximadamente 103 tiendas de propiedad absoluta, incluyendo 25 tiendas con la marca Armadillo Self Storage. También es propietaria de aproximadamente 14 locales en desarrollo de Big Yellow Self Storage. La superficie máxima alquilable de esta plataforma es de aproximadamente seis millones de pies cuadrados. Las filiales de la empresa incluyen Big Yellow Self Storage Company Limited, que es un socio general; Big Yellow Construction Company Limited, que se dedica a la gestión de la construcción; Big Yellow Holding Company Limited, que es una sociedad de cartera; BYRCo Limited, que se dedica a la gestión inmobiliaria; Big Yellow Limited Partners, que se dedica al autoalmacenamiento, y Big Yellow (Battersea) Limited, que se dedica al autoalmacenamiento.

El precio actual de la acción Big Yellow Group PLC en tiempo real es 8.855 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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