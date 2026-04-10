Operar Anglo American PLC - AALl CFD

Sobre Anglo American plc

ANGLO AMERICAN PLC es una empresa minera. La Compañía tiene una cartera de operaciones mineras y recursos no desarrollados con un enfoque en diamantes, cobre, metales del grupo del platino (PGM) y productos a granel. Sus segmentos incluyen los metales De Beers, Metales del Grupo Platino, Cobre, Mineral de Hierro, Níquel y Manganeso, Carbón y Corporativos y otros. El segmento de De Beers se dedica al negocio de los diamantes. Dentro del segmento de Metales del Grupo Platino, tiene operaciones ubicadas principalmente en el Complejo Bushveld en Sudáfrica. Tiene intereses en dos minas de cobre: Los Bronces y Collahuasi en Chile y esta en desarrolla la mina de Quellaveco en Perú. Sus operaciones de mineral de hierro proporcionan a los clientes contenido de hierro a través de activos en Brasil y Sudáfrica. Tiene activos de carbón metalúrgico en Australia y activos de carbón térmico en Colombia y Sudáfrica.

El precio actual de la acción Anglo American PLC en tiempo real es 35.035 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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