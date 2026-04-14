Operar Mitsubishi Estate Co., Ltd. - 8802 CFD

Sobre Mitsubishi Estate Co Ltd

Mitsubishi Estate Co., Ltd. se dedica a la promoción inmobiliaria, incluyendo edificios de oficinas, propiedades residenciales y propiedades comerciales. El segmento de edificios desarrolla, alquila, gestiona y explota edificios de oficinas, negocios de aparcamientos y negocios regionales de calefacción y refrigeración. El segmento de Propiedades de Estilo de Vida desarrolla, alquila, explota y gestiona instalaciones comerciales e instalaciones de distribución. El segmento Residencial presta servicios de construcción, venta, arrendamiento y gestión de condominios y viviendas unifamiliares. El segmento Overseas desarrolla, vende y gestiona inmuebles en el extranjero. El segmento de Gestión de Inversiones realiza la gestión de inversiones inmobiliarias. El segmento de Hoteles y Aeropuertos desarrolla y explota instalaciones hoteleras y aeroportuarias. El segmento de Diseño Arquitectónico e Ingeniería se dedica al diseño y administración de proyectos de construcción e ingeniería civil. El segmento de Servicios Inmobiliarios realiza actividades de intermediación inmobiliaria.

El precio actual de la acción Mitsubishi Estate Co., Ltd. en tiempo real es 4647.44 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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