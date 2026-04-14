Operar Sojitz Corporation - 2768 CFD

Sobre Sojitz Corp

Sojitz Corp es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al comercio, la inversión y las actividades financieras. Tiene nueve segmentos de negocio. El segmento del automóvil exporta y vende automóviles. El segmento de proyectos de aviación y transporte se dedica al negocio de la aviación, las infraestructuras sociales de transporte y las operaciones navales. El segmento de Maquinaria e Infraestructura Médica se dedica al negocio de la maquinaria industrial, el negocio médico y otros. El segmento de infraestructuras sociales de energía se dedica al negocio de infraestructuras medioambientales, al negocio relacionado con la energía y a otros. El segmento de metales y recursos proporciona carbón, aluminio y metales preciosos. El segmento de productos químicos ofrece productos químicos orgánicos e inorgánicos y productos químicos finos. El segmento de alimentación y agroindustria proporciona cereales, harina de trigo, grasas y aceite. El segmento de venta al por menor y material de vida proporciona textiles, ropa y alimentos congelados. El segmento de Infraestructura Industrial y Desarrollo Urbano se dedica al negocio inmobiliario. También desarrolla productos químicos ecológicos y biocombustibles.

El precio actual de la acción Sojitz Corporation en tiempo real es 6275.3 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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