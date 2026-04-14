Operar Adastria Co., Ltd. - 2685 CFD

Sobre Adastria Co Ltd

Adastria Co Ltd, anteriormente Adastria Holdings Co Ltd se dedica principalmente al negocio de venta al por menor de prendas de vestir y artículos diversos. El negocio de venta de productos nacionales incluye marcas de moda casual como Global Work, LOWRYS FARM, LEPSIM, JEANASiS y RAGEBLUE, y marcas de estilo de vida como nico y ..., studio CLIP y BAYFLOW.Desarrolla marcas especializadas en comercio electrónico (CE) como apres jour. Desarrolla prendas de moda para adultos bajo marcas como Babylon y BARNYARDSTORM. La empresa opera su negocio bajo la marca Velvet de Graham and Spencer en los Estados Unidos. En el negocio de la logística, las mercancías se reciben, se inspeccionan, se almacenan y se envían. Con el fin de comprar productos de manera eficiente cuando se expande a múltiples tiendas, la Compañía inspecciona y almacena los productos recibidos por el método de compra centralizada y envía los productos de manera oportuna.

El precio actual de la acción Adastria Co., Ltd. en tiempo real es 3069.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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