Operar American Eagle Outfitters - AEO CFD

Sobre American Eagle Outfitters Inc

American Eagle Outfitters, Inc. es un minorista global especializado. La empresa opera a través de dos segmentos: American Eagle y Aerie. La empresa ofrece una gama de prendas de vestir, accesorios y productos de cuidado personal para hombres y mujeres bajo la marca American Eagle, y colecciones de ropa interior, ropa deportiva y de baño bajo la marca Aerie. Tiene tiendas en Estados Unidos, Canadá, México y Hong Kong, y realiza envíos a más de 81 países de todo el mundo a través de sus páginas web. También tiene acuerdos de licencia con terceros para operar tiendas American Eagle y Aerie en Asia, Europa, India, América Latina y Oriente Medio. La empresa gestiona y tiene licencia para más de 1.300 tiendas minoristas en todo el mundo. También opera Todd Snyder New York (Todd Snyder), que es una marca de ropa masculina. Sus productos American Eagle y Aerie también están disponibles en aproximadamente 200 establecimientos internacionales operados por licenciatarios en más de 25 países.

El precio actual de la acción American Eagle Outfitters en tiempo real es 17.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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