Operar Automatic Data Processing, Inc. - ADP CFD

Sobre Automatic Data Processing Inc

AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. es proveedor de soluciones de gestión del capital humano (HCM) para empleadores, que ofrece soluciones a empresas de diferentes tamaños. La compañía también ofrece soluciones de subcontratación de procesos de negocios. Sus segmentos incluyen servicios de empleador y organización profesional de empleadores (PEO). El segmento servicios de empleador ofrece una serie de soluciones de subcontratación de procesos de negocios y tecnología soluciones de HCM para recursos humanos (RRHH). Estas ofertas incluyen servicios de nómina, administración de beneficios, gestión del talentos, gestión de recursos humanos, gestión de tiempo y asistencia, servicios de seguros, servicios de jubilación y servicios de impuestos y cumplimiento. ADP TotalSource, el negocio PEO de ADP, ofrece una solución de subcontratación de RRHH para pequeñas y medianas empresas a través de un modelo de coempleo. Al igual que PEO, ADP TotalSource proporciona servicios de administración de recursos humanos mientras el cliente sigue conduciendo funciones relacionadas con el trabajo diario de los empleados.

El precio actual de la acción Automatic Data Processing, Inc. en tiempo real es 195.01 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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