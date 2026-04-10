Operar Altimmune, Inc. - ALT CFD

Sobre Altimmune Inc

Altimmune, Inc. es una empresa biofarmacéutica en fase clínica centrada en el desarrollo de tratamientos para la obesidad y las enfermedades hepáticas. El principal producto candidato de la empresa, la pemvidutida (propuesta INN, antes conocida como ALT-801), es un agonista del receptor dual GLP-1/glucagón que se está desarrollando para el tratamiento de la obesidad y la esteatohepatitis no alcohólica (NASH). También está desarrollando HepTcell, un agente inmunoterapéutico diseñado para lograr una cura funcional de la hepatitis B crónica. La empresa ha iniciado un ensayo clínico de fase II de HepTcell y está en desarrollo clínico de fase II y fase I con pemvidutida para múltiples indicaciones. Está llevando a cabo su ensayo clínico de fase II de HepTcell en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y España, y realizando su ensayo clínico de fase I de pemvidutida en Australia. Entre sus filiales se encuentran Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC y Altimmune AU Pty, Limited.

El precio actual de la acción Altimmune, Inc. en tiempo real es 3.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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