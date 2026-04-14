Operar AerCap Holdings N.V. - AER CFD

Sobre AerCap Holdings N.V.

AerCap Holdings N.V. es una empresa independiente de arrendamiento de aviones. La empresa se centra en la adquisición de aviones de gran demanda, su financiación, la cobertura del riesgo de los tipos de interés y el uso de su plataforma para desplegar estos activos. Desarrolla su actividad a nivel mundial, arrendando aviones a clientes de diversas regiones geográficas. La empresa se dedica al arrendamiento, la financiación, la venta y la gestión de aviones comerciales y motores. Posee aproximadamente 1.334 aeronaves. Sus aviones propios y gestionados se alquilan a unos 200 clientes en aproximadamente 80 países. Clasifica sus servicios aeronáuticos en gestión de activos de aeronaves, servicios administrativos y servicios de gestión de efectivo. La empresa presta servicios de gestión de activos de aeronaves y servicios corporativos a vehículos de titulación, empresas conjuntas y otros terceros.

El precio actual de la acción AerCap Holdings N.V. en tiempo real es 148.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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