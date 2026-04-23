Operar US Bancorp - USB CFD

Sobre US Bancorp

U.S. BANCORP es un holding de servicios financieros multiestatales. La compañía ofrece una gama completa de servicios financieros, que incluyen servicios de préstamos y depósitos, administración de efectivo, mercados de capitales y servicios de administración de inversiones y fideicomisos. También se dedica a servicios de tarjetas de crédito, procesamiento de cajeros automáticos y comerciales, banca hipotecaria, seguros, corretaje y arrendamiento. La subsidiaria bancaria de la Compañía, U.S. Bank National Association, se dedica al negocio bancario general, principalmente en los mercados nacionales. U.S. Bank National Association ofrece una gama de productos y servicios a individuos, empresas, organizaciones institucionales, entidades gubernamentales y otras instituciones financieras. Al 31 de diciembre de 2016, la cartera de préstamos de la Compañía era de $ 273.200 millones. Al 31 de diciembre de 2016, sus valores de inversión ascendían a $ 109.3 mil millones. Al 31 de diciembre de 2016, los depósitos de la Compañía ascendieron a $ 334,590 mil millones.

El precio actual de la acción US Bancorp en tiempo real es 56.95 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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