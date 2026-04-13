Operar Del Monte Pac - D03sg CFD

Sobre Del Monte Pacific Limited

Del Monte Pacific Limited es una sociedad de cartera de inversiones con sede en Singapur. La compañía, junto con sus filiales, es una empresa de alimentación y bebidas. Sus segmentos incluyen fruta y verdura envasada, que incluye la venta de productos de fruta y verdura procesada bajo las marcas Del Monte y S&W, así como las etiquetas del comprador; Bebida, que incluye la venta de zumo de piña en lata, bebidas de zumo de varios sabores en lata, envases de tetra y tereftalato de polietileno (PET), y zumo de piña concentrado; Culinaria, que incluye la venta de productos envasados a base de tomate, como ketchup, salsa de tomate, salsa para pasta, salsa para recetas, salsa para pizza, pasta, caldo y condimentos bajo cuatro marcas, a saber, Del Monte, S&W, College Inn y Contadin, y Fruta fresca y otros, que incluye la venta de piñas frescas de la marca S&W en Asia Pacífico y de piñas frescas de la etiqueta del comprador o sin marca en Asia, y la venta de ganado en Filipinas. La empresa opera en América, Asia Pacífico y Europa.

El precio actual de la acción Del Monte Pac en tiempo real es 0.0849 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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