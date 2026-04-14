Operar Sumitomo Electric Industries, Ltd. - 5802 CFD

Sobre Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sumitomo Electric Industries, Ltd. es una empresa manufacturera con sede en Japón. La empresa opera a través de cinco segmentos de negocio. El segmento relacionado con el automóvil se dedica al suministro de mazos de cables, cojines de goma, mangueras para automóviles, piezas eléctricas para automóviles y otros productos. El segmento relacionado con las comunicaciones de información se dedica al suministro de fibra óptica y otros dispositivos electrónicos ópticos. El segmento relacionado con la electrónica se dedica al suministro de cables electrónicos, semiconductores compuestos, placas de circuito impreso flexibles, productos de resina de flúor y otros productos. El segmento relacionado con la energía ambiental se dedica al suministro de productos conductores, cables y equipos eléctricos, así como al negocio de la construcción eléctrica. El segmento relacionado con los materiales industriales se dedica al suministro de alambres de acero para muelles de precisión, varillas de acero, herramientas de carburo, piezas ópticas y otros productos.

El precio actual de la acción Sumitomo Electric Industries, Ltd. en tiempo real es 10085.4 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Soitec SA, S&P Global, Caledonia Investments PLC, First Reit, PPC Ltd y Kintara Therapeutics, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.