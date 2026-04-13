Operar RS Group Plc - RS1 CFD

Sobre Electrocomponents plc

Electrocomponents Public Limited Company es un distribuidor de servicios de productos industriales y electrónicos con sede en el Reino Unido. La empresa ofrece globalmente soluciones omnicanal para clientes y proveedores industriales para el diseño, la construcción o el mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. Los segmentos de la empresa incluyen EMEA, América y Asia-Pacífico. Su centro de EMEA gestiona los mercados del Reino Unido e Irlanda; Francia; Italia; Iberia; Alemania, Austria y Suiza; y el resto de EMEA, que incluye Benelux, Europa del Este, Escandinavia y Sudáfrica. Su centro americano opera en Estados Unidos, con operaciones más pequeñas en Canadá, México y Chile. Su centro de Asia-Pacífico está en Australia y Nueva Zelanda (ANZ), la Gran China, Japón y el Sudeste Asiático. La empresa opera bajo varias marcas, como RS Components, Allied Electronics & Automation, RS PRO, OKdo, DesignSpark, India Electronics and Semiconductor Association (IESA), Synovos, Needlers y Liscombe.

El precio actual de la acción RS Group Plc en tiempo real es 5.7342 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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