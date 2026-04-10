Operar Carrefour - CARF CFD

Sobre Carrefour SA

CARREFOUR S.A. es una empresa con sede en Francia, que se dedica principalmente al sector de distribución minorista. La Empresa opera una red de hipermercados, supermercados, tiendas de superdescuentos, tiendas multiservicio y terminales de autoservicio y ofrece servicios de e-commerce. Los hipermercados de la Empresa, llamados Carrefour, ofrecen una gama de productos alimenticios y no alimenticios. Los hipermercados, supermercados y tiendas multiservicio de CARREFOUR S.A. están operando con las marquesinas Carrefour city, Carrefour Contact, Carrefour Express, 8aHuit, Shopi, Marche Plus, Proxi y los autoservicios están operando con las marquesinas Promocash, que ofrecen principalmente comida, ropa y enseres domésticos, entre otros. La Empresa opera en todo el mundo.

El precio actual de la acción Carrefour en tiempo real es 16.345 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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