Operar Waste Connections - WCN

Sobre Waste Connections Inc (USA)

Waste Connections, Inc. es una empresa de servicios integrados de residuos sólidos que presta servicios de recogida, transferencia y eliminación de residuos no peligrosos, junto con el reciclaje y la recuperación de recursos, en mercados de 44 estados de Estados Unidos y seis provincias de Canadá. La empresa ofrece servicios de tratamiento, recuperación y eliminación de residuos no peligrosos de los yacimientos petrolíferos en varias cuencas de Estados Unidos, así como servicios intermodales para el movimiento de contenedores de carga y residuos sólidos en el noroeste del Pacífico. La empresa opera a través de cinco segmentos geográficos: Sur, Este, Oeste, Centro y Canadá. Ofrece una serie de servicios comerciales, como la recogida de residuos comerciales, el reciclaje comercial, el servicio de trituración, el alquiler de contenedores, los servicios de contenedores intermodales y los servicios de aseos portátiles. Además, la empresa también ofrece servicios residenciales, como recogida de basura residencial, retirada de residuos de jardín residencial y servicios de alquiler de contenedores residenciales.

El precio actual de la acción Waste Connections en tiempo real es 166.78 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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