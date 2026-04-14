Operar Furukawa Co.,Ltd. - 5715 CFD

Sobre Furukawa Co Ltd

FURUKAWA CO., LTD. se dedica principalmente al negocio de maquinaria industrial, al negocio de perforación de rocas y a otros negocios. La empresa opera en siete segmentos. El segmento de maquinaria industrial ofrece bombas, trituradoras y estructuras de acero, entre otros. El segmento de perforación de rocas ofrece martillos hidráulicos, trituradoras y otros. El segmento de Unic proporciona grúas unificadas, minigrúas sobre orugas y otras. El segmento de metales proporciona cobre, oro, plata, ácido sulfúrico y otros. El segmento electrónico proporciona arsénico metálico de alta pureza, productos de cristal y otros. El segmento químico ofrece productos de cristal, solución de polisulfato férrico y otros. El segmento inmobiliario se dedica a la comercialización y el arrendamiento de bienes inmuebles.

El precio actual de la acción Furukawa Co.,Ltd. en tiempo real es 4865.6 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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