Operar Ferrovial, S.A. - FER CFD

Sobre Ferrovial SA

Ferrovial, S.A. es una compañía basada en España dedicada al sector de infraestructura de transporte. Las actividades de la Compañía se dividen en cuatro segmentos de negocios: Servicios, Carreteras de Peaje, Aeropuertos y Construcción. El segmento de Servicios se centra en la limpieza y mantenimiento de infraestructuras públicas y privadas, instalaciones y edificios, incluyendo instalaciones deportivas, centros de salud y estaciones de tren, así como recolección y tratamiento de residuos. El segmento de Carreteras de Peaje ofrece desarrollo de autopistas de peaje, financiamiento y operación. El segmento de Construcción desarrolla proyectos de infraestructura pública y privada, que incluye carreteras, ferrocarriles, obras hidráulicas y marítimas, entre otros. La división de Aeropuertos se especializa en la construcción y gestión de infraestructuras aeroportuarias. La Compañía opera a través de numerosas filiales en Europa, América, Medio Oriente y Australia.

El precio actual de la acción Ferrovial, S.A. en tiempo real es 59.48 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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