Operar Life Time Group Holdings, Inc. - LTH

Sobre Life Time Group Holdings Inc

Life Time Group Holdings, Inc, anteriormente LTF Holdings, Inc, es un holding de marcas de estilo de vida. La empresa se dedica principalmente a diseñar, construir y explotar centros deportivos y atléticos multiuso, de fitness profesional, de ocio familiar y de spa en un entorno similar al de un resort, principalmente en ubicaciones residenciales de áreas metropolitanas de Estados Unidos y Canadá. Ofrece plantas de fitness con equipamiento, vestuarios, estudios de fitness en grupo, piscinas cubiertas y al aire libre y bistrós, pistas de tenis cubiertas y al aire libre, canchas de baloncesto, LifeSpa, LifeCafe y guardería y espacio de aprendizaje Kids Academy. La oferta de LifeTime Digital ofrece clases de fitness en directo, entrenamiento personal a distancia basado en objetivos, apoyo a la nutrición y a la pérdida de peso y contenidos de salud, fitness y bienestar. También ofrece a sus socios Apple Fitness+, que proporciona a sus miembros contenidos y seguimiento de datos de bienestar. Opera aproximadamente 155 centros en 29 estados y uno en Canadá.

El precio actual de la acción Life Time Group Holdings, Inc. en tiempo real es 40.5 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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