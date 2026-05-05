Operar Vulcan Materials Co - VMC CFD

Sobre Vulcan Materials Company

VULCAN MATERIALS COMPANY es un proveedor de agregados de construcción (principalmente piedra triturada, arena y grava) y un productor de mezcla de asfalto y concreto premezclado. La Compañía opera a través de cuatro segmentos: Agregados, Mezcla de asfalto, Concreto y Calcio. El segmento de Agregados produce y vende agregados (piedra triturada, arena y grava, arena y otros agregados) y productos y servicios relacionados (transporte y otros). La compañía produce y vende mezclas de asfalto en Arizona, California, Nuevo México y Texas. La compañía produce y vende concreto premezclado en Georgia, Maryland, Nuevo México, Texas, Virginia, Washington Distrito de Columbia y las Bahamas. El segmento Calcio consiste en una instalación de Florida que explota, produce y vende productos de calcio. Al 31 de diciembre de 2016, tenía 337 instalaciones de agregados activos. La compañía vende agregados que se utilizan como lastre para la construcción y mantenimiento de vías férreas.

El precio actual de la acción Vulcan Materials Co en tiempo real es 293.21 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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