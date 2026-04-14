Operar Nucor - NUE CFD

Sobre Nucor Corporation

NUCOR CORPORATION (Nucor) produce acero y productos de acero. La compañía produce hierro reducido directo (DRI) para su uso en sus fábricas de acero. Opera en tres segmentos: acerías, productos de acero y materias primas. El segmento de acerías produce y distribuye láminas de acero (laminado en caliente, laminado en frío y galvanizado), chapa de acero, acero estructural (vigas de brida ancha, vigas en bruto, pilotes en H y tablestacas) y barras de acero (floraciones, palanquillas, barra de refuerzo de concreto, barra comercial, alambrón y calidad de barra especial). El segmento de productos de acero produce vigas de acero y vigas de viguetas, cubierta de acero, acero de refuerzo de hormigón armado y acero acabado en frío. Las materias primas producen DRI; intermediarios metales ferrosos y no ferrosos, arrabio, HBI y DRI; suministra ferroaleaciones y procesa chatarra ferrosa y no ferrosa. También procesa metales ferrosos y no ferrosos y corredores de metales ferrosos y no ferrosos, arrabio, hierro briqueteado en caliente (HBI) y DRI.

El precio actual de la acción Nucor en tiempo real es 190.24 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Fedex, Focus Financial Partners, Sintx Technologies, Inc., Halfords Group PLC, Polaris Industries Inc. y Prudential Pennsylvania. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.