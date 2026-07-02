Operar Vor Biopharma Inc. - VOR

Sobre Vor Biopharma Inc

Vor Biopharma Inc es una empresa de terapia celular en fase clínica. La empresa se dedica a combinar un novedoso enfoque de ingeniería de pacientes con terapias dirigidas para ofrecer una solución a los pacientes que padecen neoplasias hematológicas. La empresa desarrolla los productos candidatos a células madre hematopoyéticas modificadas (eHSC), VOR33 y VCAR33, que juntos constituyen el paradigma del tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA) y otras neoplasias hematológicas. La plataforma de la empresa proporciona tratamiento tanto para los trasplantes de células madre hematopoyéticas como para las terapias dirigidas, como los conjugados de fármacos con anticuerpos (ADC), los anticuerpos biespecíficos y los tratamientos con células CAR-T, incluida la CD33 CAR-T. La empresa utiliza la tecnología de ingeniería genómica para eliminar las dianas de superficie de CD33 de las células madre hematopoyéticas (HSC) para crear VOR33. Las células madre hematopoyéticas (eHSC) de la empresa, como VOR33, están diseñadas para ser utilizadas con terapias como VCAR33, que proporcionan una eliminación específica del tumor.

El precio actual de la acción Vor Biopharma Inc. en tiempo real es 20.76 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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