Operar iShares MSCI EAFE ETF - EFA CFD

Sobre iShares MSCI EAFE ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del índice MSCI EAFE, compuesto por valores de renta variable de los mercados desarrollados de gran y mediana capitalización, excluidos los Estados Unidos y Canadá. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen su índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen su índice subyacente. El índice es un índice ajustado al free float y ponderado por la capitalización del mercado, diseñado para medir el rendimiento de los mercados de renta variable de gran y mediana capitalización de los mercados desarrollados fuera de Estados Unidos y Canadá. Es una oferta difícil de superar, a menos que tenga acceso a este ETF sin comisiones o que valore la liquidez (y la liquidez de las opciones relacionadas) por encima de todo; no es de extrañar que el EFA presente una rotación mucho mayor, lo que indica una preferencia entre los operadores más activos.

El precio actual de la acción iShares MSCI EAFE ETF en tiempo real es 102.69 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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