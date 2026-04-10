Operar BHP Group Ltd - BHP CFD

Sobre BHP Group Ltd (ADR)

BHP Group Ltd, anteriormente BHP Billiton Ltd, es una empresa de recursos globales. La Empresa es un productor de varias mercancías, incluyendo mineral de hierro, carbón metalúrgico, cobre y uranio. Sus segmentos incluyen Petróleo, Cobre, Mineral de Hierro y Carbón. El segmento de Petróleo se dedica a la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas. El segmento de Cobre se dedica a minería de cobre, plata, plomo, zinc, molibdeno, uranio y oro. El segmento de Mineral de Hierro se dedica a minería de mineral de hierro. El segmento de Carbón se dedica a minería de carbón metalúrgico y carbón térmico. Sus negocios incluyen Minerales Australia, Minerales Américas, Petróleo y Mercadotecnia. La Empresa extrae y trata minerales, petróleo y gas de sus operaciones de fabricación localizadas principalmente en Australia y en las Américas. La Empresa gestiona distribución de producto a través de sus cadenas logísticas globales, incluyendo transporte de cargas y transporte por oleoducto.

El precio actual de la acción BHP Group Ltd en tiempo real es 76.83 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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