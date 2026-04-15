Operar TJX - TJX CFD

Sobre TJX Companies Inc

THE TJX COMPANIES, INC. (TJX) es una tienda minorista de indumentaria y ropa para el hogar de descuento en los Estados Unidos y en todo el mundo. La compañía opera a través de cuatro segmentos: Marmaxx, HomeGoods, TJX Canada y TJX International. Las cadenas T.J. Maxx y Marshalls en los Estados Unidos eran colectivamente el minorista de descuento en los Estados Unidos con un total de 2,221 tiendas, desde el 28 de enero de 2017. La cadena HomeGoods era un minorista de descuento de las modas para el hogar en los Estados Unidos con 579 tiendas. El segmento TJX Canadá opera las cadenas Winners, HomeSense y Marshalls en Canadá. Winners es el minorista de prendas de vestir y moda para el hogar de descuento en Canadá. HomeSense ofrece el concepto de moda de descuento en Canadá. El segmento internacional de TJX opera el T.K. Cadenas Maxx y HomeSense en Europa. Con 503 tiendas, T.K. Maxx operó en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Austria y los Países Bajos.

El precio actual de la acción TJX en tiempo real es 160.77 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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