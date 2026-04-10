Operar Computacenter PLC - CCC CFD

Sobre Computacenter plc

Computacenter plc es una empresa independiente de socios tecnológicos. La empresa permite a sus clientes obtener, transformar y gestionar su infraestructura tecnológica, para llevar a cabo la transformación digital, capacitando a las personas y a su negocio. Ayuda a sus clientes a determinar sus necesidades tecnológicas y a organizar las estructuras comerciales, la integración y los servicios de la cadena de suministro. Proporciona soluciones y recursos estructurados para ayudar a sus clientes a seleccionar, desplegar e integrar la tecnología digital, para lograr sus objetivos empresariales. La empresa mantiene, apoya y gestiona la infraestructura y las operaciones de tecnología de la información (TI) para sus clientes. Sus soluciones de TI incluyen la seguridad, el centro de datos, el lugar de trabajo, la red, la productividad del usuario, el servicio de atención al cliente y la seguridad.

El precio actual de la acción Computacenter PLC en tiempo real es 30.7 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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