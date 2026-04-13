Operar Brookfield Infrastructure Partn - BIP CFD

Sobre Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Brookfield Infrastructure Partners L.P. posee y explota negocios de infraestructuras de servicios públicos, transporte, energía y datos en América del Norte y del Sur, Europa y Asia-Pacífico. Los segmentos de la empresa incluyen servicios públicos, transporte, energía e infraestructura de datos. El segmento de servicios públicos se compone de negocios regulados, incluyendo la distribución regulada (conexiones de electricidad y gas natural), la transmisión de electricidad y una terminal regulada (terminal de exportación de carbón). El segmento de transporte posee y explota los activos portuarios, ferroviarios y de carreteras de peaje que mueven mercancías, productos a granel y pasajeros en los cinco continentes. El segmento de energía de la empresa está formado por sistemas que prestan servicios de transporte, almacenamiento y distribución. El segmento de infraestructuras de datos posee y explota negocios que proporcionan servicios esenciales e infraestructuras críticas para transmitir y almacenar datos a nivel mundial.

El precio actual de la acción Brookfield Infrastructure Partn en tiempo real es 36.38 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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