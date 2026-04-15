Operar Travelers Companies - TRV CFD

Sobre Travelers Companies Inc

The Travelers Companies, Inc. es una compañía matriz. Los segmentos de la compañía incluyen Seguros Comerciales e Internacionales; Seguro de Bonos y Especiales, y Seguro Personal. A través de sus subsidiarias, ofrece productos y servicios de seguros comerciales y personales de propiedad y accidentes. El segmento Empresas y Seguros Internacionales ofrece seguros de propiedad y accidentes y servicios relacionados con seguros a sus clientes, en los Estados Unidos y en Canadá, así como en el Reino Unido, la República de Irlanda, Brasil y en otras partes del mundo. El segmento de Seguro de Bonos y Especiales ofrece garantías, fidelidad, responsabilidad de gestión, responsabilidad profesional y otras coberturas de propiedad y siniestros y servicios de gestión de riesgos relacionados a una gama de clientes principalmente nacionales, utilizando diversos grados de enfoques de suscripción con base financiera. El segmento de Seguros Personales suscribe una variedad de seguros de propiedad y accidentes que cubren los riesgos personales de los clientes.

El precio actual de la acción Travelers Companies en tiempo real es 300.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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