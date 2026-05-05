Operar Vir Biotechnology, Inc. - VIR CFD

Sobre Vir Biotechnology Inc

Vir Biotechnology, Inc. es una empresa de inmunología en fase comercial centrada en la combinación de conocimientos inmunológicos con tecnologías para tratar y prevenir enfermedades infecciosas graves. Ha reunido cuatro plataformas tecnológicas centradas en los anticuerpos, las células T, la inmunidad innata y el ácido ribonucleico de interferencia pequeña (siRNA), a través del desarrollo interno, las colaboraciones y las adquisiciones. La cartera de productos de la empresa consiste en sotrovimab y otros candidatos a productos contra el COVID-19, el virus de la hepatitis B (VHB), el virus de la gripe A y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Sus productos candidatos incluyen sotrovimab y VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482, VIR-1111. Se dedica a desarrollar anticuerpos monoclonales (mAbs) diferenciados, así como vacunas y pequeñas moléculas que se centran en el tratamiento y la prevención del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 y VIR-3434, son para el tratamiento del VHB. VIR-2482 es un mAb neutralizante de la gripe A administrado por vía IM en fase de investigación.

El precio actual de la acción Vir Biotechnology, Inc. en tiempo real es 9.94 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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